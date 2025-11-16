El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con picos de hasta 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad del 15% de que se registren lluvias escasas durante la mañana, aumentando considerablemente a un 100% en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de chubascos ligeros que podrían mojar las calles y los espacios al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad del viento, lo que podría afectar a actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en horas de la tarde, cuando las condiciones climáticas son más inestables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras. En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que invita a los habitantes a estar preparados y a disfrutar de las actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.