El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este último, que soplará principalmente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 37 km/h en las horas más activas, lo que podría generar rachas fuertes y contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que podría afectar la región, generando condiciones inestables.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto implica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevé estar en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada y fresca.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que tome las debidas precauciones y se mantenga informada sobre el desarrollo de las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.