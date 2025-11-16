El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con cielos cubiertos que podrían dar paso a intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas, pero podrían aumentar a medida que se acerque la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esto, combinado con la alta probabilidad de tormenta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, podría dar lugar a un ambiente inestable.

A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60%, y se prevé que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que podría bajar hasta los 9 grados, manteniendo la sensación de frío.

Es importante que los habitantes de Pozoblanco se preparen para un día de inestabilidad climática, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un viento que podría ser molesto en ciertos momentos. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año, donde la naturaleza se prepara para el invierno que se aproxima.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.