El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de noviembre de 2025, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con cielos cubiertos que podrían dar paso a intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas, pero podrían aumentar a medida que se acerque la tarde.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esto, combinado con la alta probabilidad de tormenta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, podría dar lugar a un ambiente inestable.
A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60%, y se prevé que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que podría bajar hasta los 9 grados, manteniendo la sensación de frío.
Es importante que los habitantes de Pozoblanco se preparen para un día de inestabilidad climática, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un viento que podría ser molesto en ciertos momentos. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año, donde la naturaleza se prepara para el invierno que se aproxima.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
