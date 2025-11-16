El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que se presenten brumas y nieblas en las horas matutinas, especialmente en los periodos de 01:00 a 07:00. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 20 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados en torno a las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la tarde.
En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento hacia la tarde, donde se estima una probabilidad del 10% a 20% en los periodos de 16:00 a 19:00. Sin embargo, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 1 mm, lo que indica que cualquier lluvia que pueda presentarse será ligera y pasajera.
El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de que se presenten tormentas aisladas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones de tráfico.
En resumen, el día en Palma del Río se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de condiciones adversas hacia la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba