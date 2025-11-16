El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con una temperatura de 15 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne ligeramente nuboso, con intervalos de nubes que no deberían afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% de posibilidades de que se registren lluvias, lo que sugiere que la mayoría de los habitantes podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando un 65% entre las 19:00 y 01:00, por lo que es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 67% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena durante la mayor parte del día, aunque se recomienda precaución en las primeras horas de la mañana debido a la posible presencia de niebla residual. A medida que el sol se eleve, esta niebla se disipará, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, la mañana y el mediodía son los momentos más propicios, ya que las temperaturas serán más agradables y la probabilidad de lluvia será mínima. Sin embargo, es aconsejable tener un paraguas a mano para la tarde, cuando las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde. La posibilidad de tormentas por la noche sugiere que es prudente estar preparados para cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.