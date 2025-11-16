El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y muy nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Esto sugiere que los habitantes de Osuna deben estar preparados para condiciones húmedas, con lluvias que podrían ser escasas pero persistentes. En la tarde, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad atmosférica.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 0.1 y 0.6 mm a lo largo del día, siendo más probable que se concentren en las primeras horas de la mañana y en la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 76% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas, debido a la combinación de viento y posibles lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precauciones adicionales en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de lluvia y tormentas, y un viento moderado del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.