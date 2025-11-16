El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante la mañana. Las cantidades de precipitación serán escasas, con estimaciones que rondan entre 0.1 y 1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunos chubascos aislados.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 41 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La dirección del viento también contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y un viento notable del sur-suroeste. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de humedad y posibles chubascos, así como tener precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.