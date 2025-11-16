El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 14 grados. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 13 mm en la tarde, lo que indica que se podrían presentar chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad y la posibilidad de lluvia.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. La nubosidad será densa, con intervalos de cielos cubiertos y muy nubosos, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 13 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 70% hasta la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.