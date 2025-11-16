El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 14 grados. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 13 mm en la tarde, lo que indica que se podrían presentar chubascos intermitentes.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad y la posibilidad de lluvia.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. La nubosidad será densa, con intervalos de cielos cubiertos y muy nubosos, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 13 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 70% hasta la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente.
En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y niebla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
