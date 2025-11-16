El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo variable en Moguer, con un inicio de jornada mayormente despejado. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 96%. A medida que avance la mañana, la temperatura podría ascender ligeramente, llegando a los 15 grados a media mañana.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Moguer se enfrenten a un ambiente húmedo y posiblemente incómodo.

El cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevé que la visibilidad se vea afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al río. A medida que la tarde avance, el cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en la tarde, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

Es importante que los residentes de Moguer se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante la tarde. La combinación de lluvia y viento podría hacer que las condiciones sean menos agradables, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución.

En resumen, el día comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se anticipa un cambio drástico hacia la tarde con la llegada de nubes y lluvias. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.