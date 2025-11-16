El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.2 mm en las primeras horas y 0.3 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente si planean actividades al aire libre. La bruma y la nubosidad persistente contribuirán a una visibilidad reducida en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas en el horizonte. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad junto con el viento del suroeste crearán un ambiente fresco y potencialmente incómodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.