El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.2 mm en las primeras horas y 0.3 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente si planean actividades al aire libre. La bruma y la nubosidad persistente contribuirán a una visibilidad reducida en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas en el horizonte. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad junto con el viento del suroeste crearán un ambiente fresco y potencialmente incómodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de inestabilidad climática.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba