El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo.

La temperatura máxima alcanzará los 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 75% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 15% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento significativo a un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan lluvias intensas, se prevén algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. La racha máxima de viento podría llegar a los 37 km/h, por lo que se recomienda precaución en áreas expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. Sin embargo, se espera que la visibilidad mejore a medida que avance la mañana, permitiendo disfrutar de un día más claro.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente templado con cielos poco nubosos, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que la nubosidad y la posibilidad de lluvia aumenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.