El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo.
La temperatura máxima alcanzará los 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 75% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.
En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 15% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento significativo a un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan lluvias intensas, se prevén algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. La racha máxima de viento podría llegar a los 37 km/h, por lo que se recomienda precaución en áreas expuestas.
A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. Sin embargo, se espera que la visibilidad mejore a medida que avance la mañana, permitiendo disfrutar de un día más claro.
En resumen, Marchena experimentará un día mayormente templado con cielos poco nubosos, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que la nubosidad y la posibilidad de lluvia aumenten.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba