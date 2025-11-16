El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 15 grados a media mañana. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementa a partir de la tarde, con un 45% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará del oeste a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 20 grados. La combinación de viento y nubosidad podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. La población debe estar atenta a posibles avisos de tormenta, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:13.

A medida que la noche avance, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a los 12 grados. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 90% hacia el final del día. La niebla podría regresar, lo que afectará la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día con niebla en la mañana, seguido de un aumento de temperaturas y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.