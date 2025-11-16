El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por una alta humedad relativa, alcanzando el 100% en los periodos iniciales, lo que generará una sensación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados . El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica algo más fría. La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, con un 10% de posibilidad de lluvia.

Sin embargo, a partir del mediodía, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad aumentará, y se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 18 grados , lo que podría hacer que la sensación de frío disminuya ligeramente. La probabilidad de precipitación aumentará a un 70% en la tarde, con la posibilidad de que se registren hasta 0.3 mm de lluvia.

El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 21 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 83%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 60%. Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados , y el viento disminuirá su intensidad, aunque seguirá soplando desde el suroeste.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día con condiciones cambiantes, comenzando con bruma y niebla, seguido de intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias, especialmente si planean salir durante las horas de mayor nubosidad y probabilidad de lluvia.

