El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por una alta humedad relativa, alcanzando el 100% en los periodos iniciales, lo que generará una sensación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados . El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica algo más fría. La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, con un 10% de posibilidad de lluvia.
Sin embargo, a partir del mediodía, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad aumentará, y se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 18 grados , lo que podría hacer que la sensación de frío disminuya ligeramente. La probabilidad de precipitación aumentará a un 70% en la tarde, con la posibilidad de que se registren hasta 0.3 mm de lluvia.
El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 21 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 83%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.
En la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 60%. Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados , y el viento disminuirá su intensidad, aunque seguirá soplando desde el suroeste.
En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día con condiciones cambiantes, comenzando con bruma y niebla, seguido de intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias, especialmente si planean salir durante las horas de mayor nubosidad y probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba