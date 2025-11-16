El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la posible formación de niebla.
A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 30% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm en la mañana, aumentando a 0.6 mm en la tarde.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la posibilidad de tormentas aisladas.
La probabilidad de tormenta es del 30% en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente propenso a la actividad eléctrica.
En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. La jornada finalizará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 11 grados por la noche, manteniendo la alta humedad que ha caracterizado el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
