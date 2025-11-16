El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la posible formación de niebla.

A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 30% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm en la mañana, aumentando a 0.6 mm en la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la posibilidad de tormentas aisladas.

La probabilidad de tormenta es del 30% en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente propenso a la actividad eléctrica.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. La jornada finalizará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 11 grados por la noche, manteniendo la alta humedad que ha caracterizado el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.