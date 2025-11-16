Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente despejado, pero a medida que avance la jornada, la niebla se hará presente, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La niebla persistirá hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a disiparse.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo se tornará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se extenderán hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es baja al inicio del día, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 90% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo húmedo.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 13 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 80-90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 65% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda precaución al conducir debido a la niebla y a las posibles lluvias, así como estar preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.

