El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente despejado, pero a medida que avance la jornada, la niebla se hará presente, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La niebla persistirá hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a disiparse.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo se tornará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se extenderán hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es baja al inicio del día, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 90% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo húmedo.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 13 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 80-90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 65% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda precaución al conducir debido a la niebla y a las posibles lluvias, así como estar preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.