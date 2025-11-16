El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Linares, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 12 y 16 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de que se mantenga la bruma en la atmósfera.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm, pero podrían ser suficientes para mantener el ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los habitantes de Linares se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad en la tarde y un 80% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome precauciones y evite exponerse innecesariamente a las inclemencias del tiempo.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de que se intensifiquen las lluvias. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, y se espera que el ambiente se mantenga fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.