El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Linares, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 12 y 16 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de que se mantenga la bruma en la atmósfera.
A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm, pero podrían ser suficientes para mantener el ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los habitantes de Linares se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad en la tarde y un 80% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome precauciones y evite exponerse innecesariamente a las inclemencias del tiempo.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de que se intensifiquen las lluvias. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, y se espera que el ambiente se mantenga fresco y húmedo.
En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba