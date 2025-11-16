El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variado en Lepe, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé la aparición de intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 14 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 60% y el 94% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, aunque la temperatura se mantenga moderada.

Respecto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de probabilidad de lluvia en la mañana y un aumento a un 20% en la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que no superan los 0.2 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda presentarse será escasa y no afectará significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta mayormente despejado con algunas nubes, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, aunque se sugiere estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.