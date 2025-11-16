El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de cielos despejados durante la mañana y nubosidad creciente a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, pero se espera que suban ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 73% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, aunque hay una probabilidad del 25% de lluvia en la mañana, aumentando a un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será mayormente despejada, las probabilidades de lluvia aumentarán significativamente en la tarde, con un pronóstico de hasta 0.1 mm de precipitación. La posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría traer consigo chubascos aislados.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 38 km/h.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 12 grados. La puesta de sol será a las 18:14, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados y terminará con un ambiente más fresco y posiblemente húmedo.

Es recomendable que los habitantes de Lebrija se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La variabilidad del tiempo de hoy puede ofrecer tanto momentos agradables como sorpresas en forma de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.