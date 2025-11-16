El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, en Jaén, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16°C y los 12°C a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A lo largo de la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de poco nuboso en algunas horas, especialmente entre las 08:00 y las 09:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, el cielo se tornará más nuboso, y se prevén lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este período.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 17 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 22 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas máximas de viento podrían llegar a ser significativas, alcanzando hasta 31 km/h en las horas centrales del día.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Esto, combinado con la alta humedad y la nubosidad, podría dar lugar a un ambiente inestable, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, alcanzando los 12°C hacia las 22:00. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.