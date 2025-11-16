El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de noviembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían cubrir parcialmente el cielo.
La temperatura se mantendrá estable durante la mayor parte del día, oscilando entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 19 grados. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.
En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperatura y humedad podría hacer que algunos momentos se sientan más cálidos de lo que realmente son.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, por la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 33 km/h desde el suroeste. Esto podría generar un ambiente más fresco y, en algunos momentos, incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 10% hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos ligeros, por lo que se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante ese tiempo.
En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias por la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precauciones ante la posible llegada de la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
