El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Huelva se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , proporcionando un tiempo templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 68% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es del 25% en la mañana y del 35% en la tarde, con un incremento notable en la probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 90% de probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento variará a lo largo del día, pasando de oeste a noreste y luego a sur, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se intensificará, y aunque las temperaturas se mantendrán agradables, la sensación de frescor aumentará con la llegada del viento. La visibilidad podría verse afectada por la posible formación de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas al mar.

En resumen, Huelva experimentará un día con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y una probabilidad creciente de lluvias y tormentas a medida que avance la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.