El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera la llegada de niebla densa que afectará la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y hasta el mediodía. La niebla puede ser persistente, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A partir de la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se esperan acumulaciones significativas. La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 75% por la tarde. Esto, combinado con la niebla y la nubosidad, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un inicio tranquilo que dará paso a condiciones más inestables, con niebla, nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.