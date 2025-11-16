El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:00, se espera un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del suroeste a velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará significativamente, y se prevén intervalos nubosos con probabilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. La cantidad de precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo.

Además, existe una probabilidad del 80% de tormentas en la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:09, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados por la noche. En resumen, el día de hoy en Écija se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.