El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, aunque las condiciones de humedad relativa se mantendrán elevadas, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, pero no se descartan tormentas aisladas, con un 70% de probabilidad de que se produzcan. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados, lo que podría generar un contraste notable con la frescura de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, donde se prevén rachas de hasta 33 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad y las posibles lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con una disminución de la probabilidad de lluvia y un cielo que se despejará gradualmente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, pero se espera que la visibilidad mejore a medida que la niebla se disipe.

En resumen, Coria del Río experimentará un día variable, con niebla en la mañana, cielos cubiertos y posibilidades de lluvia en la tarde, seguido de un desmejoramiento en las condiciones hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.