El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se eleven.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia durante la mañana, aumentando a un 100% en la tarde y la noche. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas pico de la tarde. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.
El viento soplará mayormente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. A medida que el día avance, el viento podría ayudar a dispersar la nubosidad, aunque la probabilidad de lluvia seguirá presente.
Es importante que los ciudadanos de Córdoba se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
