El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado en las horas centrales del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados alrededor de las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 66% en las horas más cálidas, lo que proporcionará un ambiente más confortable para las actividades al aire libre.
Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se cubrirá nuevamente, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 40% entre las 7 y las 1 de la tarde, aumentando a un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser acompañadas de tormentas, con una probabilidad del 70% en el mismo intervalo. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos se preparen para posibles chubascos y tormentas eléctricas.
El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La humedad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día variable en Castilleja de la Cuesta, donde la niebla y las lluvias ligeras serán protagonistas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
