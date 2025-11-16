El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 1 de la tarde. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 13 grados, y se espera que el ambiente se sienta más cálido a medida que el sol se eleve en el cielo. La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría ser un alivio ante el calor acumulado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, lo que indica que, aunque hay riesgo de tormentas, no se anticipan lluvias significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 11 grados hacia el final del día. La visibilidad mejorará y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la madrugada del día siguiente. En resumen, el tiempo en Cartaya hoy será variado, con un inicio de jornada fresco y nublado, seguido de un ambiente más cálido y potencialmente tormentoso en las horas centrales, antes de regresar a condiciones más tranquilas por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.