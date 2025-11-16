El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 75% en las horas centrales del día, lo que significa que es muy probable que los habitantes de Carmona necesiten paraguas a lo largo de la jornada.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.9 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede resultar suficiente para causar molestias a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 97% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche que se anticipa fresca y húmeda.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con probabilidades de lluvia y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.