El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Camas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones durante este periodo.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo más despejado, especialmente entre las 11 y las 12 del mediodía, cuando las temperaturas comenzarán a ascender. La temperatura mínima se registrará en torno a los 12 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en la mañana a un 59% en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cómodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 15:00 horas, el cielo se cubrirá de nuevo, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 40% entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. La precipitación acumulada esperada es de hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar las calles.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En resumen, los habitantes de Camas deben prepararse para un inicio de jornada con niebla y temperaturas frescas, seguido de un periodo más cálido y despejado antes de que las nubes y la posibilidad de lluvia regresen por la tarde. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir más tarde, especialmente en la noche, cuando la probabilidad de tormentas aumenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.