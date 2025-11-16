El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de noviembre de 2025, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 76% al 100% durante todo el día.
La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos de lluvia más intensos, especialmente en la tarde, cuando se espera que la actividad tormentosa aumente. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% en el mismo periodo.
Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que avanza la tarde, los vientos podrían intensificarse, lo que podría contribuir a la formación de tormentas.
La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas y húmedas de la región. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, ya que la visibilidad puede ser reducida en ciertos momentos.
A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe. La combinación de nubes, viento y humedad puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Por lo tanto, es aconsejable planificar las actividades del día teniendo en cuenta estas condiciones climáticas, optando por ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
