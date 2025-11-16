El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 76% al 100% durante todo el día.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos de lluvia más intensos, especialmente en la tarde, cuando se espera que la actividad tormentosa aumente. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% en el mismo periodo.

Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que avanza la tarde, los vientos podrían intensificarse, lo que podría contribuir a la formación de tormentas.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas y húmedas de la región. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, ya que la visibilidad puede ser reducida en ciertos momentos.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe. La combinación de nubes, viento y humedad puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Por lo tanto, es aconsejable planificar las actividades del día teniendo en cuenta estas condiciones climáticas, optando por ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvia.

