El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Esta variación térmica permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo de la jornada, estabilizándose en torno al 84% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y una disminución en la humedad hará que el tiempo sea más confortable a medida que avanza el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de lluvia es baja, con un 30% de probabilidad en las primeras horas y aumentando ligeramente a un 100% en la franja horaria de la tarde, aunque esto no implica que se esperen precipitaciones intensas. Las lluvias que podrían presentarse serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que el día se mantendrá mayormente seco.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:13. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo mayormente favorable y sin preocupaciones por lluvias significativas.

