El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa muy alta, alcanzando el 98% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo más nuboso, aunque se mantendrán algunas posibilidades de lluvia escasa. En particular, se prevé que entre las 9 y las 10 de la mañana, la probabilidad de precipitación sea del 25%, aumentando a un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con tormentas y lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor estimado de 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 81% hacia el final de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad y lluvia. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur y el oeste a medida que avance la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado, con niebla en la mañana y posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la tarde. Las temperaturas serán frescas, y se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles chubascos. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un atardecer en un cielo nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.