El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% al 95% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 4 mm hacia el final del día. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al conducir y al caminar por las calles.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más intensas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento también podrían ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podríamos experimentar tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen estar fuera durante la noche.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables, especialmente en la tarde y noche, y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.