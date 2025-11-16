El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 10 y 14 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja a los habitantes de Baeza que se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si tienen planes de salir durante la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas, por lo que es recomendable vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.