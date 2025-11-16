El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Baena se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 3 mm, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se estima en un 65% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar un ambiente eléctrico en la región. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

Es importante que los habitantes de Baena se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Baena se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.