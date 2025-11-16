El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Arahal se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por una alta humedad relativa, alcanzando el 100% en los periodos iniciales, lo que generará una sensación de bruma y niebla. Esto es especialmente notable en las primeras horas, donde la visibilidad puede verse reducida, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . La brisa del sur-suroeste, con velocidades que rondarán los 10 km/h, aportará una ligera frescura al ambiente. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 75% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados , proporcionando un respiro del fresco matutino.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que las rachas de viento del sur-suroeste aumenten, alcanzando hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente con la posibilidad de tormentas que se prevé con un 60% de probabilidad en la tarde-noche.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se tornarán más inestables. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 15 grados , y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta. La combinación de viento, nubosidad y humedad podría dar lugar a un ambiente propenso a tormentas eléctricas, lo que requerirá atención y precaución.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un inicio brumoso y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y noche. Los habitantes deben estar preparados para cambios en el tiempo y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.