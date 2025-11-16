El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche, y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 19:00. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en total, pero la posibilidad de lluvia persistente podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja. En particular, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad entre las 14:00 y las 15:00, cuando se espera que la velocidad llegue a los 28 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, especialmente si se combina con la lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 75% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse tormentas aisladas que acompañen a la precipitación. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las horas de niebla matutina, que se espera en las primeras horas del día.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.