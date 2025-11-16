El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Almonte se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo cubierto y muy nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas de mayor temperatura. Esta humedad puede contribuir a la sensación de frescor, por lo que es importante estar preparado para un tiempo que, aunque no será excesivamente frío, puede resultar algo incómodo para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 25% de probabilidad de precipitaciones ligeras, lo que podría traducirse en algunas gotas dispersas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. La cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulados que no superarán los 0.6 mm, por lo que no se anticipan interrupciones significativas en las actividades diarias.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad presente en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% en las horas de la tarde, aunque no se prevén fenómenos severos. La combinación de nubosidad y viento puede generar un ambiente dinámico, pero sin riesgos significativos para la población.

En resumen, Almonte experimentará un día con cielos cambiantes, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar de la jornada con precaución ante posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.