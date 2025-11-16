El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%. Se recomienda precaución a los conductores y peatones debido a la posibilidad de niebla densa.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La bruma persistirá en algunos momentos, pero se espera que la visibilidad mejore gradualmente. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 20 grados, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 15% en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 30% en la tarde, y alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las lluvias esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia los 14 grados.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, especialmente hacia el ocaso, que ocurrirá a las 18:17 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta el 87% en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a la sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Aljaraque se presentará con un inicio brumoso y niebla, seguido de un periodo de cielos poco nubosos y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Se aconseja a los residentes disfrutar de las horas más cálidas del día, pero estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.