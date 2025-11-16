El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:04, se anticipa un inicio despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo claro en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable.

No obstante, a partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar las calles y jardines, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente cuando se combine con la humedad del ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% durante la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente inestable.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo nublado con posibilidades de lluvia. Las temperaturas serán agradables durante la tarde, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en lo que respecta a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.