Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:04, se anticipa un inicio despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo claro en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable.

No obstante, a partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar las calles y jardines, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente cuando se combine con la humedad del ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% durante la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente inestable.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo nublado con posibilidades de lluvia. Las temperaturas serán agradables durante la tarde, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en lo que respecta a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
  2. Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
  3. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  4. Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
  5. El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
  6. Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
  7. La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
  8. El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Tracking Pixel Contents