El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:04, se anticipa un inicio despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo claro en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará.
Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable.
No obstante, a partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar las calles y jardines, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente cuando se combine con la humedad del ambiente.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% durante la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente inestable.
En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo nublado con posibilidades de lluvia. Las temperaturas serán agradables durante la tarde, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en lo que respecta a la lluvia y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
