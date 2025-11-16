El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 80%. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 40% de que se produzcan lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, lo que podría afectar brevemente la visibilidad y las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 96%, lo que podría generar una atmósfera más densa y fría.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo un abrigo adecuado y considerando la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.