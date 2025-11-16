El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 15 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de la madrugada, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, afectando la visibilidad y creando un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que descenderán a los 12 grados .

Durante la mañana, la niebla persistirá, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para evitar accidentes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que el día avanza, se prevé que el cielo se cubra de nubes, con intervalos nubosos que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 65% entre la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de viento y nubes podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y noche, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad. En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo cambiante, con niebla en la mañana, nubes y posibilidad de lluvias en la tarde y noche, así como un viento notable que podría influir en la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.