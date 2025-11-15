El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 15 de noviembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de bruma y niebla que dificultará la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se intensifique, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Los datos indican que hay un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 litros por metro cuadrado en las horas más críticas. La lluvia será escasa al principio, pero se intensificará hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se prevén chubascos más significativos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde el sur, se registrarán rachas que oscilarán entre los 13 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, junto con las temperaturas frescas, podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla y bruma, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la actividad de lluvia, aunque no se descartan algunos chubascos aislados. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 16 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para la lluvia. La jornada de hoy en El Viso del Alcor será un claro recordatorio de la variabilidad del tiempo en esta época del año, donde la lluvia y el viento se combinarán para crear un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.