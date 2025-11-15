El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán frecuentes y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 15 y 19 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 97% en las primeras horas y disminuirá ligeramente a lo largo del día. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente en momentos de lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 34 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda causar la caída de ramas o estructuras débiles.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad densa. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 70% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar atentos a las alertas meteorológicas. Las lluvias acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que indican hasta 6 mm de precipitación en el periodo más lluvioso.

Por la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 19 grados, pero la sensación de frío podría persistir debido a la humedad y el viento. Hacia el final del día, se espera que las lluvias disminuyan, pero no se descartan chubascos aislados.

Los habitantes de Utrera deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar sus actividades diarias. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.