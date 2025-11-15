El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, la ciudad de Úbeda se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes densas, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, con un 85% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad se mantendrá en torno al 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos. La cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 35 km/h hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. Sin embargo, la visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque es posible que las condiciones de lluvia intermitente puedan causar algunos inconvenientes en la circulación.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La tarde se presentará más inestable, con un aumento en la posibilidad de tormentas, que podría afectar a la región.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que los que deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.