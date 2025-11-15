El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables alrededor de los 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 98%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 3:00 a.m. y las 9:00 a.m. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm en este periodo.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura máxima que podría llegar a los 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. Se prevé que el viento sople del sur a velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las zonas más expuestas.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Las lluvias podrían intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total durante el día. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 17 grados a las 8:00 p.m.

La visibilidad seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas nocturnas, donde la combinación de la humedad y las lluvias podría generar condiciones de niebla nuevamente. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente al volante, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la tarde y noche. Es un día para mantenerse preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.