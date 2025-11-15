El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables alrededor de los 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 98%.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 3:00 a.m. y las 9:00 a.m. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm en este periodo.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura máxima que podría llegar a los 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. Se prevé que el viento sople del sur a velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las zonas más expuestas.
A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Las lluvias podrían intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total durante el día. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 17 grados a las 8:00 p.m.
La visibilidad seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas nocturnas, donde la combinación de la humedad y las lluvias podría generar condiciones de niebla nuevamente. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente al volante, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la tarde y noche. Es un día para mantenerse preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.
