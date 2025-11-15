El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados hacia la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, con un aumento en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y del 75% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente fresco y húmedo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que la temperatura suba ligeramente, la humedad comenzará a descender, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar un ambiente pesado.

En cuanto a la visibilidad, se recomienda precaución al conducir, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, cuando la niebla y la bruma pueden ser más densas. Las condiciones de tormenta también son posibles, con un 65% de probabilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría complicar aún más la situación.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco. La temperatura descenderá a 17 grados hacia la noche, y la bruma podría regresar, afectando nuevamente la visibilidad. Los ciudadanos de San Juan de Aznalfarache deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar un día de clima variable y potencialmente adverso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.