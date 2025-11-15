El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

La jornada del 15 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con condiciones meteorológicas mayormente inestables, caracterizadas por un cielo cubierto y la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad será un factor predominante, con niveles que rondarán entre el 88% y el 100%, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente en combinación con el viento. Este soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas pico, lo que podría generar condiciones de viento fuerte y potencialmente peligrosas en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras. Sin embargo, se prevé que en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 19:00 horas, la intensidad de la lluvia podría aumentar, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, alcanzando hasta 10 mm en total.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

