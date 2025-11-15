El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados . Las nubes continuarán dominando el cielo, y se prevén lluvias escasas en algunos periodos, especialmente durante la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán en intervalos.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean abundantes, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que las tormentas pueden desarrollarse rápidamente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se preparen para el viento y la posibilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 16 grados . El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la combinación de nubes y lluvia.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que esté preparada para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.