El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia la mañana. A medida que avance la jornada, se alcanzarán temperaturas máximas de 16 grados en la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 47 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. Las rachas más intensas se prevén entre las 19:00 y las 21:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Los ciudadanos de Priego de Córdoba deben estar preparados para un día de clima variable, con la recomendación de llevar paraguas y abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.